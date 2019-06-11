В Нижнем Тагиле умер мужчина, который при взрыве газа вылетел в окно

Пострадавший от взрыва газа в Нижнем Тагиле скончался, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. После взрыва в городе введён режим ЧС.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв, предположительно, бытового газа в жилом доме. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило мужчину. Управление СК по региону сообщает также о двух пострадавших женщинах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился рассмотреть варианты размещения жителей квартир, пострадавших от взрыва, в пункте временного пребывания либо в маневренном жилом фонде. В случае необходимости помощь окажут из резервного фонда Свердловской области.

Спасти пострадавшего не удалось. Сегодня утром глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ввёл в городе режим ЧС, создана специальная комиссия.