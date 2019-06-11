08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
православная ярмарка, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за сельхозярмарки в выходные нельзя будет парковаться на площади 1905 года

15 и 16 июня в Екатеринбурге будет закрыта для автомобилей площадь 1905 года, об этом Накануне.RU сообщили в городской мэрии.

В эти дни у памятника Ильичу развернется сельскохозяйственная ярмарка продукции. Екатеринбуржцы и гости города смогут купить там сыры, мясо, молочную продукцию, орехи, мед, а также сезонные товары - саженцы и рассаду цветов и садовых культур.

В этом году сибирские предприниматели привезут в Екатеринбург оленину, северную рыбу, колбасу из дичи.

Парковка будет закрыта с 19.00 14 июня до 18.00 16 июня.

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В Екатеринбурге из-за сельхозярмарки в выходные нельзя будет парковаться на площади 1905 года

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Теги: ярмарка, Екатеринбург, площадь 1905 года, парковка



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