В Екатеринбурге из-за сельхозярмарки в выходные нельзя будет парковаться на площади 1905 года

15 и 16 июня в Екатеринбурге будет закрыта для автомобилей площадь 1905 года, об этом Накануне.RU сообщили в городской мэрии.

В эти дни у памятника Ильичу развернется сельскохозяйственная ярмарка продукции. Екатеринбуржцы и гости города смогут купить там сыры, мясо, молочную продукцию, орехи, мед, а также сезонные товары - саженцы и рассаду цветов и садовых культур.

В этом году сибирские предприниматели привезут в Екатеринбург оленину, северную рыбу, колбасу из дичи.

Парковка будет закрыта с 19.00 14 июня до 18.00 16 июня.