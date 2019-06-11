Трейдер Total подал иск против Антипинского НПЗ на 911 млн

К Антипинскому НПЗ подали иск на 911 млн руб., в Арбитражный суд Тюменской области обратилась компания TOTSA Total Oil Trading SA, передает корреспондент Накануне.RU.

Total Oil Trading - трейдерская "дочка" французской нефтегазовой компании Total. Она входит рейтинг Forbes "20 крупнейших покупателей российской нефти 2019".

Напомним, в мае совладельцем АНПЗ стала азербайджанская SOCAR. Завод, ранее входивший в группу "Новый поток" обратился в суд с иском о самобанкротстве, в иске о банкротстве фигурирует задолженность АНПЗ в размере 346, 4 млрд руб.