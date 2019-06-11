Зауральские пограничники пресекли попытку контрабанды сильнодействующих препаратов

Житель России из Алма-Аты пытался перевезти через госграницу между Казахстаном и Курганской областью в Екатеринбург крупную партию запрещенных сильнодействующих веществ.

В его "Газоне" пограничники нашли 7 картонных коробок с таблетками - это оказался БАД сибутрамин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Более 10 лет назад продажу препаратов, содержащих сибутрамин, разрешили только в аптеках по рецепту особой формы, они подлежат специальному учету.