Вкладчики "Югры" не смогли сформировать комитет кредиторов

Вкладчикам банка "Югра" удалось собрать кворум, однако, комитет кредиторов так и не был сформирован.

Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе вкладчиков, не хватило голосов ни по одному из кандидатов, поскольку лидер вкладчиков Николай Николаев, собравший значительную часть доверенностей, не проголосовал за предложенных "превышенцами" кандидатов.

По словам вкладчиков, теперь им предстоит участие в еще одном собрании кредиторов. "Превышенцы" высказывают опасения, что на этот раз кворум не будет собран. Среди вкладчиков также звучат призывы отзывать у Николаева переданные ему доверенности.

Добавим, что по информации одного из активистов - Михаила Долматова, компания "Комплексные инвестиции" уже приступила к выплатам денег "превышенцам". Ранее в компании заявляли о готовности выплатить все обязательства вкладчиков. Напомним, речь идет о 16 млрд руб.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.