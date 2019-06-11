В Екатеринбурге приостановлено членство в "Единой России" депутата, которого судят за взяточничество

Приостановлено членство в "Единой России" депутата думы Екатеринбурга, бывшего главы регионального Управления капитального строительства Олега Кагилева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, летом прошлого года выяснилось, что Олег Кагилев подозревается в вымогательстве денег, что стоило ему должности главы УКС. Он входил в скандальный список тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова на выборах в думу столицы Урала. В мае этого года дело поступило в Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Решение о приостановке членства принял президиум регионального политсовета партии. Заседание прошло 10 июня.