На пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, нашли ДНК других людей

На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек.

"Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками",- сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Экспертиза, по данным ведомства, должны быть завершена 11 июня, во второй половине дня.

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Журналист "Медузы" был задержан на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 граммов кокаина.

Голунову вменяется покушение на сбыт наркотиков - максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 8 июня суд назначил мерой пресечения два месяца домашнего ареста до 7 августа.

Комментируя ситуацию в суде, Голунов снова заявил, что его дело является сфабрикованным, а наркотики были ему подброшены. Он считает, что таким образом ему могут мстить герои публикации о похоронном бизнесе, вторую часть которой он готовил к выходу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в правоохранительных органах в связи с уголовным делом в отношении журналиста.