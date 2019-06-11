08 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
уголовное дело папка папки бумаги (2009) | Фото: www.rnews.ru

Виновник гибели рабочего на ямальском месторождении может отделаться штрафом

На Ямале виновнику гибели рабочего на Северо-Русском месторождении грозит штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Напомним, ЧП произошло ночью 3 апреля. На участке строящегося газопровода на месторождении при проведении пневматических испытаний участка трубопровода длиной 293 м на прочность и герметичность произошел отрыв приваренной заглушки. Под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. В результате травмы получили трое работников ООО "Нова", оказавшихся в охранной зоне пневматических испытаний. Двое рабочих были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, третий от полученных травм скончался на месте.

Закон позволяет прекратить дело и назначить судебный штраф, если речь идёт о травмах лёгкой или средней степени тяжести, а обвиняемый впервые привлекается к ответственности и возместил ущерб. В данном случае фигурант соответствует этим условиям. Материалы ушли в суд.

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Виновник гибели рабочего на ямальском месторождении может отделаться штрафом

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Теги: Северо-Русское месторождение, Нова, ЯНАО, следствие, уголовное дело



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