Виновник гибели рабочего на ямальском месторождении может отделаться штрафом

На Ямале виновнику гибели рабочего на Северо-Русском месторождении грозит штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Читайте также: На ямальском месторождении шнек экскаватора раздавил рабочего

Напомним, ЧП произошло ночью 3 апреля. На участке строящегося газопровода на месторождении при проведении пневматических испытаний участка трубопровода длиной 293 м на прочность и герметичность произошел отрыв приваренной заглушки. Под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. В результате травмы получили трое работников ООО "Нова", оказавшихся в охранной зоне пневматических испытаний. Двое рабочих были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, третий от полученных травм скончался на месте.

Закон позволяет прекратить дело и назначить судебный штраф, если речь идёт о травмах лёгкой или средней степени тяжести, а обвиняемый впервые привлекается к ответственности и возместил ущерб. В данном случае фигурант соответствует этим условиям. Материалы ушли в суд.