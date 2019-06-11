На Среднем Урале мотоциклисты нападают на операторов "микроволновок"

На Среднем Урале на днях совершено сразу несколько нападений на операторов передвижных камер видеофиксации дорожных нарушений (в народе называемых "микроволновками). Ведется их поиск.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападения были совершены в минувшие выходные на автодороге "Мезенское-Заречный" и "Екатеринбург-Тюмень, новое направление, обход п. Белоярский".

В ГУ МВД отмечают, что основная цель размещения такого спецоборудования – сохранение жизни и здоровья участников движения, а это недостижимо без проведения профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений ПДД.

Напомним, недавно в Кургане на шоссе Тюнина неизвестные в масках вывалили на камеру фиксации скорости тазик нечистот.