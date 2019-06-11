Россияне опасаются нагрузки на бюджет из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

70% жителей России поддержали предложение президента Владимира Путина в упрощенном порядке выдавать паспорта РФ жителям Луганской и Донецкой республик.

Как показал опрос "Левада-центра", против этой инициативы выступили всего 22% респондентов.

36% россиян считает, что выдача паспортов окажет негативный эффект на российский бюджет. А 26% предвидит ухудшение отношений с Украиной, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, жителей Донбасса, которые получат гражданство РФ по упрощенной процедуре, киевские власти готовы лишить всех социальных выплат и пенсий. Об этом написала украинский министр по делам "ветеранов" Ирина Фриз.

По ее словам, готовится внесение таких граждан "в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины".

После указа президента РФ Владимира Путина в Киеве об этом говорили многократно, но на правительственном уровне угроза озвучена впервые. Однако большинство жителей Донбасса и так не получает от Украины никаких соцвыплат.