Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.

Таковы данные Росстата. Наибольшее снижение наблюдается у молодежи до 30 лет — в 5,5 раза. Ухудшились за год и настроения россиян в части собственного благополучия. По словам экспертов, главным образом на ожидания жителей страны повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения. Также сказалось удорожание кредитов и снижение курса рубля, сообщают "Известия".

Индекс потребительской уверенности является индикатором, который базируется на опросах граждан и отражает оценку населением общего состояния экономики.