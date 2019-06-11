В Банке РФ прокомментировали утечку данных россиян

Центробанк России считает появившуюся информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов российских банков компиляцией нескольких старых инцидентов.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник, близкий к Банку РФ.

По его словам, регулятор давно контролирует ситуацию с утечками данных банковских клиентов.

Как сообщалось, данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек.

В базе данных оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

По данным газеты, утечки баз данных произошли в конце мая, указанные в них данные собирались несколько лет назад.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что осенью 2014 года в Альфа-банке происходило массовое увольнение регионального IT-отдела. Данные могли утечь тогда, а позже база долгое время распространялась на черном рынке.