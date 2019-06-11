08 Октября 2020
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Экономика В России
ледокол Арктика (2016) | Фото: navy.su

В России представили проекты арктических лайнеров с казино на борту

Объединенная судостроительная корпорация рассматривает возможность отправки в Арктику лайнеров с казино на борту и вертолетными площадками.

Глава корпорации Алексей Рахманов заявил, что сегодня необходимо развивать арктическое круизное судостроение в России. При этом ОСК уже разработала проекты таких судов.

Рахманов сообщил, что кроме казино на борту лайнеров предполагается создать пятизвездочные интерьеры, сделанные под искушенных заказчиков, зоны с казино. "Эта та тема, которую нужно согласовывать и уточнять законодательство", — отметил он.

По его словам, казино на борту поможет окупаемости и привлечет другой контингент к круизам в Арктику.

(2019)|Фото: ОСК

Как отметил глава корпорации, арктические лайнеры будут рассчитаны на 350 пассажиров. Стоимость одного судна - 250-300 млн евро, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику". Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков. На своей странице в Twitter он написал: "велик риск, что идея его [Арктического региона] мирного совместного освоения окажется утопией".

Член совета Федерации сделал такой вывод "с учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об озабоченности Москвы в связи с милитаризацией Арктики. Как заявил глава МИД, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", есть тенденция наращивания военного присутствия некоторых западных государств в Заполярье, стремящихся снизить роль РФ в этом регионе.

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В России представили проекты арктических лайнеров с казино на борту

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Теги: Арктика, лайнер, туризм, казино



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