Visa: траты россиян на отдых за границей увеличатся

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время их заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, прогноз основан на анализе трат по российским картам Visa за границей в точках продаж с июня по август с 2015 по 2018 год. При этом в исследование не попали траты россиян в ближнем зарубежье.

Также в платежной системе прогнозируют увеличение количества используемых за границей карт - на 10%.

Держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, а суммарные расходы каждому "пластику" составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% - на оплату товаров и услуг через платежные терминалы.

Ожидается, что наибольший рост объема безналичных платежей по сравнению с прошлым летом будет наблюдаться в Тунисе, Грузии и на Кипре.

Как сообщалось ранее, система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код. Теперь эта сумма составляет 3 тыс. руб. До сих пор ПИН-код не требовался, если сумма покупок при бесконтактной оплате по картам Visa не превышала 1 тыс. руб. Система решила увеличить лимит из-за бурного роста безналичных платежей в России (56%).

При этом MasterCard и "Мир" пока не собираются увеличивать лимит. По словам экспертов, рост лимита позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики. Кроме того, в магазинах вырастет средний чек.

Единственный риск связан с потерей карты, по которой мошенники смогут снять большую сумму. Однако это решается блокировкой карты.