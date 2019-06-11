Visa: траты россиян на отдых за границей увеличатся

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
пластиковые карты (2010) | Фото:

Visa: траты россиян на отдых за границей увеличатся

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время их заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, прогноз основан на анализе трат по российским картам Visa за границей в точках продаж с июня по август с 2015 по 2018 год. При этом в исследование не попали траты россиян в ближнем зарубежье.

Также в платежной системе прогнозируют увеличение количества используемых за границей карт - на 10%.

Держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, а суммарные расходы каждому "пластику" составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% - на оплату товаров и услуг через платежные терминалы.

Ожидается, что наибольший рост объема безналичных платежей по сравнению с прошлым летом будет наблюдаться в Тунисе, Грузии и на Кипре.

Как сообщалось ранее, система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код. Теперь эта сумма составляет 3 тыс. руб. До сих пор ПИН-код не требовался, если сумма покупок при бесконтактной оплате по картам Visa не превышала 1 тыс. руб. Система решила увеличить лимит из-за бурного роста безналичных платежей в России (56%).

При этом MasterCard и "Мир" пока не собираются увеличивать лимит. По словам экспертов, рост лимита позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики. Кроме того, в магазинах вырастет средний чек.

Единственный риск связан с потерей карты, по которой мошенники смогут снять большую сумму. Однако это решается блокировкой карты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Visa: траты россиян на отдых за границей увеличатся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Visa, отпуск, траты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети