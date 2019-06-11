Силуанов прокомментировал снижение доходов россиян

Снижение реальных доходов жителей России связано с ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике.

Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, что в реальном выражении растут социальные выплаты, но показатели, которые влияют на реальные доходы - расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор [сокращение теневого сектора в экономике], они тянут показатель "реальные доходы" вниз", - отметил глава Минфина.

По его словам, кабмин ожидает роста реальных доходов населения выше инфляции, сообщает ТАСС.

Тем временем, Татьяна Голикова в интервью "Известиям" рассказала, как в России борются с бедностью. По ее словам, за 2018 год уже есть некоторые результаты – на 400 тыс. человек снизилось количество бедных граждан. Бедные граждане, по Правительству, определяются прожиточным минимумом, соответственно, за год число граждан, чей доход превысил этот минимум, сократилось примерно на 0,5% от общего числа трудоспособных граждан. Бедными остаются еще 12,9% граждан, по словам Голиковой.

Кроме того, зампред Правительства по социальной политике заверила, что в стране не может быть отдельного нацпроекта в этой сфере, потому что "все должно работать на это". Но работает ли – остается вопросом.