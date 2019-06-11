Huawei вместо Android может получить российскую "Аврору"

Китайские производитель смартфонов Huawei, в отношении которого введены американские санкции, а потому потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Российские власти и представители компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei операционной системы "Аврора", которая создана на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной операционной системы владеют "Ростелеком" и российский бизнесмен Григорий Березкин.

Стороны также обсуждали производство части устройств Huawei в России, сообщает Lenta.ru.

Активная стадия торговой войны США и Китая началась весной. В частности, Штаты обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в американскими властями.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

До этого, в начале декабря, по американскому запросу в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если Ваньчжоу будет выдана Соединенным Штатам.