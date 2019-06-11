Сын Алибасова не подтвердил сообщения о внутреннем кровотечении у отца

Сообщения о внутреннем кровотечении в желудке, которое якобы открылось у продюсера Бари Алибасова, не соответствуют действительности, но утверждать, что его жизни ничего не угрожает, будет можно только через два дня.

Такое заявление сделал сын музыканта Бари Алибасов - младший. "Это дезинформация", - отметил он.

"Как будет заживать этот ожог, будет известно в течение двух дней. Поэтому точно сказать, что его жизни ничего не угрожает, мы сможем только через два дня", - добавил он, сообщает ТАСС.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях, которые возникли у его 72-летнего отца, известного продюсера, отравившегося жидкостью для прочистки труб.

По словам сына продюсера "На-На", Бари четвертый день находится в медикаментозном сне – таким образом врачи восстанавливают организм звезды. Проблем с дыханием и желудком у Алибасова сейчас нет.

"Главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", — сказал Алибасов-младший.

Напомним, супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился ее супруг, перепутав его с питьевым йогуртом.

Продюсер был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость. Он получил сильный химический ожог пищевода и желудка. Сейчас звезда находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.