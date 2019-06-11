Генпрокуратура проверит дело Голунова

Генеральная прокуратура РФ потребовала предоставить материалы дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, ведомство намерено провести проверку дела. Также стало известно, что журналиста доставили в Главное следственное управление МВД по Москве для проведения следственных действий, сообщает ТАСС.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что дело журналиста Ивана Голунова, задержанного и помещенного под домашний арест по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, передано из полиции в СК. По его данным, решение приняла Московская городская прокуратура."Надеюсь,это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над "i", - пишет Хинштейн.

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.