Ученые в Якутии нашли голову волка возрастом более 40 тысяч лет

Якутские специалисты исследуют уникальную находку - голову волка возрастом более 40 тыс. лет.

На ней сохранились мягкие ткани. Кроме того, цел и мозг. По словам ученых, голова была обнаружена летом 2018 года в Абыйском районе на реке Тирехтях. Находку сделал местный житель Павел Ефимов и передал специалистам.

Сейчас голова находится в Якутске, где и проходят исследования. Также активно изучением головы занимаются ученые из Японии и Швеции. В настоящее время продолжается анализ ДНК древнего животного. Идет сравнение найденной головы с современными и древними волками, сообщает "Интерфакс".

В 2015 году в Якутии нашли туши двух пещерных львят. При этом один из них сохранился полностью.