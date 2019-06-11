На месте взрыва в Нижнем Тагиле продолжают работать следователи

Следователи по Ленинскому району Нижнего Тагила продолжают работать на месте происшествия - возгорании в одной из квартир по улице Черноисточинское шоссе.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадали три человека - мужчина и две женщины. Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется.

Причины и точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился рассмотреть варианты размещения жителей пострадавших от взрыва квартир в пункте временного пребывания либо расселения в маневренный жилой фонд. Если будет необходимо и последует запрос от главы Нижнего Тагила - будет оказана помощь из резервного фонда Свердловской области.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошел взрыв, предположительно, бытового газа в жилом доме. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на 4 этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило мужчину. Известно, что пострадавший выжил, ему оказывают помощь медики. Управление СК по региону сообщает также о двух пострадавших женщинах.