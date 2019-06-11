Помогут ли акции протеста КПРФ Совхозу им. Ленина?

Московский областной суд накануне перенес заседание о разделе акций Совхоза имени Ленина между директором Павлом Грудининым и его бывшей супругой на 17 июня. Перед началом процесса активисты КПРФ провели акцию в поддержку экс-кандидата в президенты РФ. Сторонники народного предприятия считают, что в результате контрольный пакет акций может попасть в руки рейдеров, которые уничтожат сельскохозяйственное производство, а прилегающую к черте города землю отдадут под застройку.

На мероприятии присутствовали народные избранники из законодательных органов различных уровней - Госдумы, Мособлдумы и муниципальные депутаты от КПРФ. Поддержали акцию и представители "Левого фронта". Депутат от Госдумы КПРФ Вера Ганзя рассказала, что собрание у Мособлсуда заявлялось не как митинг, а как встреча депутатов с избирателями, что позволило избежать процедуры согласования.

Ганзя в ходе своего выступления обратилась к руководству страны: "Уважаемый президент, вы победили, у вас 76%, Вам неужели мало?" По мнению депутата, происходящее вокруг совхоза является местью Павлу Грудинину за то, что тот успешным примером своего предприятия создаёт реальную угрозу для системы.

КПРФ акциями в столице и в регионах обеспечивает делу публичность, а также пытается повлиять на ситуацию через руководство партии. "Геннадий Андреевич встречался по этому вопросу со многими. Я думаю, что он обращался с этими вопросами и к Путину в том числе, и публично это делал, и другими способами, которые имеют только лидеры фракций парламентских. Думаю, с этих позиций должны быть какие-то подвижки, но пока подвижек нет", - рассказала Накануне.RU Вера Ганзя.

Кроме того в Государственной думе было подготовлено обращение с призывом "прекратить беспредел в отношении совхоза им. Ленина", и во время отчёта Генерального прокурора РФ Юрия Чайки депутат Харитонов от фракции КПРФ вручил ему этот документ.

По словам присутствовавших, это вызвало некоторое раздражение генпрокурора, хотя его ответ был "очень обтекаемым". В то же время Юрий Чайка принял это обращение и не сможет его проигнорировать, так как оно было публично озвучено и передано. При этом прокуратура воспользовалась нормой закона, согласно которой ответ можно дать в течение 30 дней.

В этой связи сохраняется риск, что если нынешнее кассационное обращение не будет удовлетворено, раздел акций и захват совхоза рейдерами состоится раньше, чем последует реакция прокуратуры.

Ранее партии не удалось передать Павлу Грудинину депутатский мандат в Госдуме, также директор совхоза им. Ленина лишился поста депутатcкого кресла в подмосковном Видном. В данном случае КПРФ также удалось собрать у здания суда несколько сот человек и проинформировать их о критической ситуации, но коммунисты заведомо отказались от формата митинга и в итоге акция протеста получилась не слишком масштабной и вряд ли можно надеяться, что она станет серьёзным препятствием для реализации "сценария рейдеров".

Политолог Максим Жаров считает, что неготовность Компартии идти ва-банк за экс-кандидата в президенты связана с тем, что к Грудинину в верхушке КПРФ относятся с большим подозрением, естественно, что он является главным конкурентом для старожилов Центрального комитета Компартии, поэтому те ресурсы, которые выделяются на акции в поддержку Павла Грудинина, конечно, несопоставимы с имеющимися у КПРФ ресурсами в целом. Кроме того, по мнению эксперта, руководство КПРФ, понимает, что поскольку давление на Грудинина инициировано со стороны власти, то, чем сильнее будет сопротивление коммунистов этому давлению, тем сильнее власть будет дальше давить на Грудинина и Компартию. Поэтому, видимо, выбран путь наименьшего сопротивления.

"В целом на фоне протестной войны от дела Голунова, акции в поддержку Пава Грудинина выглядят практически незаметно. Полностью задавить правительственную волну внутри Компартии, естественно, руководство КПРФ не может, поэтому оно пускает дело как бы на самотёк, даёт возможность в тех регионах, где уже поднялась волна поддержки Грудинина, каким-то образом выступить, но без привлечения ресурсов ЦК", - отметил политолог в беседе с Накануне.RU.