Хинштейн: Дело журналиста Голунова будет расследовать СК, а не полиция

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что дело журналиста Ивана Голунова, задержанного и помещенного под домашний арест по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, передано из полиции в СК.

Об этом депутат написал в своем Twitter. По его данным, решение приняла Московская городская прокуратура."Надеюсь,это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над "i", - пишет Хинштейн.

Он заявил, что постановление об изъятии и передаче для дальнейшего расследования дела из МВД в СК подписано. "Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс. Главное, что вынесено процессуальное решение", - сообщил он. Ведомства пока не подтвердили его слова.

Хорошая новость! По моему обращению мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело И.Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Надеюсь,это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над «i». — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 10 июня 2019 г.

Напомним, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.