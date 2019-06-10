СК опубликовал фото с места взрыва в Нижнем Тагиле, при котором человек вылетел в окно

Свердловское управление Следственного комитета опубликовало фотографии с места взрыва в жилом доме Нижнего Тагила. Напомним, сегодня в квартире на четвертом этаже пятиэтажки произошел взрыв, или как его классифицирует МЧС "хлопок" бытового газа, пострадали три человека. Одного из них ударной волной выбросило в окно.

На фото видно, что дом серьезно пострадал от взрыва, последовавшего за ним пожара и его тушения.

В некоторых квартирах выбиты окна и остекление балконов. Ранее сообщалось, что взрывной волной вышибло несколько дверей.

Жильцы подъезда были эвакуированы, информация о причинах ЧП продолжает уточняться.