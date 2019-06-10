"Храмовый" вопрос будут готовить к обсуждению с учётом мнения меценатов: рабочая группа опять ни о чём не договорилась

Рабочая группа по подготовке опроса граждан на тему строительства храма святой Екатерины в столице Среднего Урала провела второе заседание, в очередной раз продемонстрировав свою неспособность к эффективной работе.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, прозаседав более двух часов, участники решили, что вопросы, внесённые в повестку, недостаточно проработаны, а потому к ним следует вернуться вновь через 10-12 дней.

За это время администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским выяснит позицию инвесторов строительства (компаний УГМК и РМК), а также Русской православной церкви (РПЦ) в лице епархии.

Впрочем, мнение РПЦ сегодня вполне внятно озвучил отец Миняйло, заявивший, что церковь "готова честно проиграть в вопросе".

"Мы готовы воспринимать проигрыш как волю Господа, если говорить площадке у театра Драмы, - пояснил священнослужитель. - Но исключать её из списка не надо. И просим добавить в список мест для строительства историческую площадь Труда".

Напомним, мэрия, опираясь на авторитет архитекторов, отобрала шесть потенциальных площадок. Ими стали пустырь на Белинского-Фурманова, тот самый "проблемный" сквер у Драмтеатра, акватория за Макаровским мостом (предлагается изменить береговую линию, чтобы собор оказался на полуострове), участки на улице Татищева возле "Екатеринбург Арены" и на месте снесенной телебашни, площадка бывшего Приборостроительного завода.

Однако представители сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" продолжают настаивать на том, чтобы вообще не рассматривать вариант у Драмтеатра, чтобы опять не провоцировать конфликт. При этом представитель сообщества, депутат гордумы Константин Киселёв отметил, что "Парки и скверы" отстаивают общий интерес населения города на экологию.

"Вопрос об исключении спорного места надо рассмотреть сегодня, чтобы на него больше не наталкиваться", - аргументировал Киселёв.

Однако ближе к концу заседания, когда стало очевидно, что разногласия преодолеть не удаётся и стороны по-прежнему остаются на своих позициях, пришло понимание: пока не проведены переговоры с меценатами, всё сведётся к пустому препирательству. Ведь именно от застройщиков-инвесторов, которых Высокинский деликатно называет "меценатами", целиком зависит финансирование проекта. Не исключено, что УГМК и РМК, занявшие позицию наблюдателей, могут просто отказаться вкладываться в этот проект, который общественность пока рассматривает через призму негатива.

Поэтому дискуссии о том, когда, в какой форме проводить будущий опрос - не более, чем разговоры. Один из выступавших сегодня напомнил, что компромисс - это соглашение на условиях взаимных уступок. Но как раз об уступках в настоящий момент говорить, к сожалению, не приходится.