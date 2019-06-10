07 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

По делу о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший начальник следственного управления

В Волгоградской области по делу о покушении на жизнь губернатора задержан бывший начальник СУ СКР региона. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете, операцию совместно провели сотрудники ведомства с коллегами из ФСБ.

 

Подробности представитель СКР Светлана Петренко предпочла не раскрывать, однако известно, что покушение на Андрея Бочарова произошло в 2016 году - его дом забросали бутылками с зажигательной смесью.

По данным ТАСС, к преступлению могли быть причастны пятеро участников группировки местного бизнесмена Евгения Ремезова. Сегодня речь идет о генерал-лейтенанте юстиции Михаиле Музраеве, возглавлявшем следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности указом президента. Какова его роль в нападении на дом губернатора, пока неизвестно.

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По делу о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший начальник следственного управления

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Теги: задержание, покушение на губернатора



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