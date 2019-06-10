"Дело полковника Захарченко" завершено: 13 лет колонии строгого режима

Бывшего замначальника отдела "Т" ГУЭБиПК МВД России бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. Напомним, ранее сегодня Захарченко был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 миллионов рублей.

Ранее сегодня суд признал достаточными доказательства вины Захарченко в двух эпизодах взяточничества и в воспрепятствовании правосудию.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.

В начале февраля стало известно, что против Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей.

Ранее был вынесен приговор отцу Захарченко. По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей. Мещанский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии.