Взрыв в Нижнем Тагиле: Ударной волной мужчину выбросило в окно четвертого этажа. Пострадавших трое

В Нижнем Тагиле произошел взрыв, предположительно, бытового газа в жилом доме. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на 4 этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило мужчину.

На текущий момент известно, что пострадавший выжил, ему оказывают помощь медики. Управление СК по региону сообщает также о двух пострадавших женщинах.

Жильцы подъезда эвакуированы. Пожар удалось потушить, после полной проливки спасатели проведут обследование квартир и конструкций, осмотр показал, что на нескольких этажах выбиты стекла и двери.

На месте развернут оперативный штаб. Следователи изучают возможные причины ЧП.