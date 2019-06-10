07 Октября 2020
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(2006) | Фото: Александр Фомин/PHOTOXPRESS.RU

"В выигрыше остаются только банки". К закону о долевом строительстве предложили подключить регионы

На следующей неделе Госдума во втором чтении будет рассматривать поправки в закон о долевом строительстве. Менять нормативную базу законодатели решили из-за роста количества "обманутых дольщиков" - на сегодняшний день в реестре числится порядка 900 объектов из 68 регионов России. Однако эксперты считают, что проект, призванный защитить строительный рынок, может ему навредить, ведь проценты банку теперь будет платить не только заемщик по ипотеке, но и банк. Ко второму чтению депутаты предложили механизмы для снижения затрат застройщика и, следовательно, конечной стоимости жилья, а также способ ускорить решение проблем обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.
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От позорного словосочетания "обманутый дольщик" необходимо избавиться в ближайшие несколько лет, говорил президент России Владимир Путин на июньском совещании с членами Правительства.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство. Но сделать это нужно необременительным для отрасли способом, с тем чтобы, как мы с вами многократно говорили, не нанести ущерба объёмам жилищного и другого строительства", - сказал Путин.

Однако система эскроу-счетов, которые заменили прямое использование средств дольщиков, негативно сказывается на стоимости жилья, кроме того, на рынке появились не вполне законные методы привлечения займов у покупателей.

"Сегодня гражданин берет ипотеку, платит проценты, застройщик берет кредит и опять же платит проценты. При этом деньги на эскроу-счетах не накапливают процент, если бы это происходило, застройщик мог бы использовать их и снизить расходы. Главная проблема: как только растет цена - снижается спрос, поэтому возможен риск снижения годовых темпов ввода готового жилья. Это ведет за собой другие проблемы отрасли, самая серьезная – банкротство", - выступил на "круглом столе" член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Ковалев.

Он отметил, что сенаторы предлагали решение проблемы – механизм поэтапного финансирования объектов. Он позволяет застройщику использовать часть средств, накопленных на эскроу-счете, по мере строительства объектов. Поправка была отклонена, но ко второму чтению ее вновь будут обсуждать.

Другая проблема банковского сопровождения – отсутствие единых критериев для застройщиков у кредитных организаций. Пока участники рынка констатируют, что банки оказались не готовы к масштабному проекту, хотя именно они в текущей схеме стали основными выгодоприобретателями.

Еще одна мера защиты будущих дольщиков – создание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, структура будет работать на площадке Дом.рф. Госдума приняла проект, который касается передачи страховых портфелей по объектам долевого строительства страховыми компаниями и банками в Фонд – речь идет не только о плохих долгах.

ипотека(2015)|Фото: pan-sophia.ru

"Страховой бизнес строится на покрытии проблемных активов за счет хороших, поэтому 100% портфелей должны быть переданы в фонд, это является справедливым по отношению к дольщикам. Потому что, если в портфеле остаются только плохие активы, выполнить свои страховые обязательства ты не сможешь. Поправка внесена и, думаю, она будет поддержана коллегами", - рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Все перечисленные меры касаются защиты новых участников строительства, что же до решения проблем обманутых дольщиков, то здесь необходимо включение регионов. Сейчас у субъектов недостаточно механизмов по участию в достройке проблемных объектов.

"Можно взять кейс Ульяновской области. Регион создал Фонд, но законных инструментов по его наполнению за счет бюджетных средств не было предусмотрено. Наполнение фонда - нецелевое использование бюджетных средств и нарушение бюджетного законодательства. Мы предлагаем разрешить создавать фонды для достройки объектов в форме НКО, наполнять их за счет региональных и федеральных средств", - рассказал Якубовский.

Среди других возможных механизмов помощи дольщикам участники обсуждения назвали выделение из муниципальной и региональной собственности земель для инвесторов, готовых достроить проблемные дома, приобретение квартир для детей-сирот и другие социальных категорий, достройка домов для расселения жителей аварийного фонда. Как сообщало Накануне.RU, такой вариант губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила реализовать у себя в регионе: администрация Сургута может выкупить квартиры в жилом комплексе "Любимый" под программы переселения.

"Решение создать региональные фонды – хорошее, но удастся ли его реализовать? Богатые регионы и сейчас выходят из положения, но что будет с бедными? Минфин должен учитывать это в расходах, мы должны дать не только право, но и инструменты", - отметил Олег Ковалев.

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"В выигрыше остаются только банки". К закону о долевом строительстве предложили подключить регионы

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Теги: долевое строительство, Дольщики, парламентская газета, строительство, фонд защиты прав дольщиков



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