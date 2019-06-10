В Челябинске СК начал проверку по факту получения травмы 13-летним подростком при обрушении качелей

В Челябинске СК начал проверку по факту получения травмы 13-летним подростком при обрушении качелей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел в сквере имени Колющенко, где мальчик гулял вместе со своей младшей сестрой. "Скорую" вызвали очевидцы произошедшего. Ребенок был госпитализирован с открытым переломом, его прооперировали.

СК инициировал передачу материалов дела из органов МВД. В ходе доследственной проверки будут установлены причины обрушения качелей, а также проверен факт возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию качелей.