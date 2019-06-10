07 Октября 2020
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Иосиф Сталин (2012) | Фото: Издательство Альт

Жителям Екатеринбурга предлагают через искусство осмыслить роль Иосифа Сталина в русской истории

В Доме архитектора состоится пресс-показ выставки-инсталляции "Сталин был. Сталин будет???", созданной художником-концептуалистом, заслуженным работником культуры РФ Сергеем Титлиновым. Также он расскажет о замысле своего творения, сообщили Накануне.RU в Екатеринбургском художественном фонде.

Экспозиция состоит из 11 элементов, каждый из которых является продолжением предыдущего, и, по замыслу автора, "улавливает настроения общества и визуализирует их". Инсталляция показывает два расходящихся в разные стороны пути обсуждения Сталина как личности в неразрывной связи с его делами и эпохой в целом.

Для посетителей выставка в Доме архитектора будет работать четыре дня, с 10.00 до 18.00 15-18 июня. Вход свободный.

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Жителям Екатеринбурга предлагают через искусство осмыслить роль Иосифа Сталина в русской истории

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Теги: инсталляция, Иосиф Сталин, Сергей Тилинов, Сталин был Сталин будет



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Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2019 13:29 Мск "Сталин был. Сталин будет?" В Екатеринбурге открылась выставка-инсталляция

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