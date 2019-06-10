07 Октября 2020
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полиция, боевая вахта (2019) | Фото: ГУ МВД

Миссия завершена. Свердловские полицейские вернулись боевой вахты

Сегодня ранним утром, в 6.03, на перрон железнодорожного вокзала Екатеринбурга с Северного Кавказа прибыл эшелон с 119 сотрудниками свердловского гарнизона полиции под руководством полковника Владимира Лемещука, которые находились на шестимесячной боевой вахте по оказанию помощи в поддержании правопорядка и стабильности в регионе своим коллегам. Об этом общественность и СМИ проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, встречал бойцов заместитель начальника регионального главка МВД полковник полиции Александр Постовалов. На первой платформе, где состоялось построение, он от души поздравил личный состав с возвращением на родную землю, поблагодарил за с честью выполненные задачи, сообщил, что сейчас всех ждет непродолжительный реабилитационный отпуск.

Вместе с сотрудниками ОВД из командировки вернулись и две служебно-розыскных собаки Невада и Жаур, обученные поиску взрывчатых и наркотических веществ. Они тоже гордо стояли в строю, словно понимали, насколько важную работу они выполнили, и теперь также заслужили себе дополнительные денечки отдыха. Наиболее отличившихся стражей правопорядка представят к ведомственным наградам.

"Не смогли усидеть дома в ожидании волнительного момента и приехали на перрон не только коллеги по службе, но и родные солдат правопорядка. Не скрывая эмоций и слез радости, 4-летний Юрий Юрьевич, как он сам представился, и его мама Ольга, держа в руках цветные воздушные шарики, на одном из которых было написано "Лучший папа!", встречали отца и мужа старшего инспектора ГИБДД ОВД Заречного лейтенанта полиции Юрия Резановича. Пока супруг получал багаж, Ольга поделилась, как тяжело было все эти полгода без главы семьи. А 6-летняя Лиза рассказала о том, что у них с папой, майором полиции Ильей Самохваловым из ГИБДД Первоуральска, наконец-то будет время поиграть", - отметил полковник Горелых.

Тем временем, другой сводный отряд свердловской полиции, неделю назад убывший из Екатеринбурга, приступил к несению службы на Северном Кавказе.

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Миссия завершена. Свердловские полицейские вернулись боевой вахты

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Теги: боевая, вахта



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