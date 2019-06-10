07 Октября 2020
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Мария Ласицкене (Кучина) (2017) | Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

После решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), российская легкоатлетка Мария Ласицкене (в девичестве - Кучина) выступила с громким заявлением, передает корреспондент Накануне.RU.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту назвала происходящее в отечественной легкой атлетике "нескончаемым позором", призвав также всех причастных уйти в отставку. При этом, касается это не только чиновников, но и тренеров, уверенных, что без допинга побеждать невозможно.

"Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах "дорожной карты", которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит", - написала Ласицкене на своей странице в социальной сети "инстаграм".

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За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов, существование любой спортивной организации или федерации, не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а её любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики. @minsport_rf @rusaf_official @rusada_russia

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе - без флага и гимна страны.

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

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Теги: Мария Ласицкене, Дарья Клишина, ВФЛА, отстранение, флаг, допинг, чиновники, тренеры



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