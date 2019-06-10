Российская легкоатлетка Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту назвала происходящее в отечественной легкой атлетике "нескончаемым позором", призвав также всех причастных уйти в отставку. При этом, касается это не только чиновников, но и тренеров, уверенных, что без допинга побеждать невозможно.

"Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах "дорожной карты", которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит", - написала Ласицкене на своей странице в социальной сети "инстаграм".

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе - без флага и гимна страны.