Стали известны подробности нападения на редакцию издания "Сноб"

Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова рассказала о погроме, который неизвестный совершил ночью в редакции издания. По ее словам, мужчина забрался целенаправленно к журналистам "Сноба", а не к их соседям по зданию. Он с особой яростью разобрался с компьютерами, наибольший ущерб пришелся на кабинет главного редактора. В сети также появилось видео с камер наблюдения в редакции. Видно, что мужчина, устроивший погром, явно находится в неадекватном состоянии: его пошатывает, он наталкивается на предметы и стены. На месте ЧП уже побывал криминалист, сейчас журналисты оценивают размер нанесенного ущерба и благодарят коллег, которые помогли техникой и временным "приютом" редакции.