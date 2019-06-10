07 Октября 2020
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Новоселье посёлок Дивный Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске 35 семей отметили новоселье

35 семей, живущие в нижневартовском посёлке Дивный, отметили новоселье – их прежнее жильё признано аварийным, его снесут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель начальника управления по жилищной политике Надежда Катышева сказала, что эти семьи посетят в дома по адресам лица Заводская, 28-А, Льва Толстого, 11-А, Салманова, 3 и 5. Переселение осуществляется в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска". Деньги дали город и округ.

По словам начальника управления по жилищной политике администрации Ирины Потамошневой, квартиры построены с применением "умных" технологий управления. Например, установлены приборы учета, которые автоматически будут отправлять показания управляющей компании. Сами дома – новой серии, они максимально доступны для маломобильных категорий граждан, родителей с колясками.

Новоселье посёлок Дивный Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Новоселье посёлок Дивный Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Добавим, снос ветхого жилья и строительство нового – в числе приоритетных направлений работы в муниципалитете и округе. С 2006 по 2018 годы расселено и снесено 419 домов. На эти из регионального и городского бюджетов дали 5,6 млрд руб. В 2018 году на это выделили рекордные 1,2 млрд руб., на которые расселили жителей 58 домов и купили 437 новых квартир. Дополнительно на это выделили ещё 1,2 млрд руб., что позволило полностью выполнить план по расселению из аварийного жилья на 2018 год и на 60% (20 домов) – 2019 года. В текущем году на расселение выделено 92,8 млн руб. Таким образом, к 1 августа план на текущий год будет выполнен полностью.

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В Нижневартовске 35 семей отметили новоселье

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Теги: аварийное жильё, переселение, деньги



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