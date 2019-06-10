Пресс-служба Шумкова: "Врио губернатора не предлагал Кремлю объединить Курганскую и Тюменскую области"

В пресс-службе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова официально опровергли информацию, которая появилась на сайте РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, РБК заявило, что Шумков предложил Кремлю объединить Курганскую и Тюменскую области.

"Никаких официальных обращений в адрес руководства страны по указанному вопросу от нас не исходило. Могу предположить, что активизация вопроса идет на фоне реализации уже утвержденной Стратегии пространственного развития где область входит в единый Урало-Сибирский макрорегион, а также значительной активизации прямого взаимодействия регионов УрФО после проведения в Кургане Совета Губернаторов", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко.

По его словам, сейчас подписываются и готовятся к подписанию ряд соглашений с конкретизацией инструментов социально-экономической интеграции субъектов, включая конкретные проекты с ЯНАО, ХМАО, Тюменью.

"Мое же личное мнение, информационные вбросы нужно рассматривать в контексте расшатывания ситуации в регионе в период старта предвыборной кампании", - отметил Поперешниченко.