Правительство ЯНАО вместе с "Газпром нефтью" разработают технологии для освоения ачимовской толщи

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа договорилось с "Газпром нефтью" о совместной разработке технологий для освоения нефтяных залежей ачимовской толщи. Соответствующее соглашение губернатор округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам создания технологического центра по разработке ачимовских отложений.

Работа нового технологического центра будет направлена на рентабельное вовлечение в разработку запасов ачимовской толщи, которые относятся к категории трудноизвлекаемых.

По оценке экспертов, ресурсный потенциал углеводородов ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время на государственном балансе РФ числится 10,4 млрд тонн геологических запасов нефти ачимовской толщи, а также 4,4 млрд кубометров газа и 1,4 млрд тонн газового конденсата. Свыше половины этих запасов расположены на территории ЯНАО.

В 2016 г. "Газпром нефть" выделила исследование ачимовской толщи в отдельный проект и создала технологический офис для тестирования и внедрения новых подходов к разработке этих сложных запасов.

Отметим, что 98% запасов ачимовской нефти находятся в распределенном фонде недр: 59% распределены между "Газпромом" и "Газпром нефтью", на "Новатэк" приходится 14% запасов ачимовской нефти, 15% запасов – на месторождениях "Лукойла", "Русснефти" и "Сургутнефтегаза".