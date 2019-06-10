07 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В тюменской облдуме могут появиться "пятиминутки": этого добивалась оппозиция 

В регламент Тюменской областной думы на ближайшем заседании профильного комитета могут внести важные изменения.

Наиболее значимой поправкой (проект документа за подписью спикера регионального парламента есть в распоряжении редакции) является появление "парламентских пятиминуток". Проще говоря - возможность представителям фракций высказываться с трибуны думы по важным темам на свое усмотрение вне тематики повестки дня. Отметим, что об этом ранее неоднократно просила думская оппозиция.

Как рассказал Накануне.RU лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин, такое предложение было внесено на заседании рабочей группы и "было одобрено".

"Если все пойдет хорошо, то пятиминутки появятся в думе", - пояснил народный избранник.

Однако свободное слово депутатам предложено давать в конце заседания, а не в начале.

"В любом случае это лучше, чем ничего", - резюмировал собеседник.

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В тюменской облдуме могут появиться "пятиминутки": этого добивалась оппозиция 

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Теги: Глеб Трубин, оппозиция



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