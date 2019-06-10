Депутат заксобрания Прикамья, которому вменяют организацию "покушения" на себя, обжаловал арест

Депутат заксобрания Прикамья Илья Кузьмин, который проходит по делу об организации покушения на самого себя, обжаловал арест, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя. Для этого он обратился к своей 29-летней знакомой, которая нашла исполнителей, другую 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Поздно вечером 24 февраля после "покушения" парламентарий обратился в полицию с соответствующим заявлением. Итог – 35-летний политик обвиняется в ложном доносе, его предполагаемые подельники – в пособничестве в этом. Кузьмин арестован, ему предъявлено обвинение, другим фигурантам избраны иные меры пресечения.

В Соликамском городском суде Накануне.RU сообщили, что от адвоката Кузьмина поступила жалоба на арест политика, материалы направлены в краевой суд.