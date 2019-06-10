07 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, чиновник, министр, авто, машина, смартфон, телефон (2015) | Фото: Накануне.RU

На Украине могут провести перепись населения через смартфон

Правительство Украины собирается протестировать технологию переписи населения через смартфоны или планшеты в декабре текущего года. Об этом написал министр экономического развития страны Степан Кубив.
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По его словам, людям будет предложено самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. А те, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, смогут ответить на вопросы анкеты, которая будет на смартфоне или планшете у представителей команды переписи.

Кубив считает, что после этого можно будет провести не только перепись населения, намеченную на 2020 год, но и перейти к цифровизации опросов и выборам президента или парламента. Он заявил, что "мы живем в эру смартфонов, тотальной цифровизации, облачных технологий".

Идею провести перепись населения через смартфон высказали в команде Владимира Зеленского во время президентской кампании. Сам Зеленский заявил, что хочет создать "государство в смартфоне" и "правительство в смартфоне", а перепись нужна, чтобы понять, сколько в стране реально живет людей.

Последняя и единственная перепись на Украине состоялась в 2001 году. Тогда она показала, что население страны составляет 48,5 млн человек. Сейчас, по официальным данным, 42 млн. За вычетом ДНР и ЛНР остается 39 млн. Министр социальной политики Андрей Рева заявил в конце прошлого года, что на постоянной основе за границей работают 3 млн граждан страны, а непостоянно - от 7 до 9 млн человек. То есть реальное население Украины едва составляет 36 млн.

Еще в 2017 году в Верховной раде заявляли, что в стране не более 35 млн.

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На Украине могут провести перепись населения через смартфон

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Теги: Украина, смартфон, перепись населения



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