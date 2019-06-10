Таможня задержала экипаж "Победы" во Внуково

Таможня задержала экипаж авиакомпании "Победа", который должен был выполнить рейс из Внуково в Пизу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в обслуживающей компании во Внуково. Официальный представитель "Победы" подтвердил, что международные рейсы во Внуково задерживаются таможенной службой. Самолет должен был вылететь в 14:10 мск.

"Таможенники задержали экипаж рейса "Победы" в Пизу, - сказал он. - Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете нет".

По его словам, задержание связано с тем, что с 10 июня авиакомпания перешла на подачу генеральной декларации в электронном виде. "Таможенники не объясняют, почему отказываются принять декларацию в электронном виде, хотя и обязаны по закону", - сказал источник.

В компании пояснили, что решение о переходе на подачу таможенной декларации в электронном виде принято в рамках безбумажной среды в компании и для поддержания государственного вектора на повышение цифровизации.

В таможенной службе ситуацию пока не прокомментировали.