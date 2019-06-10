07 Октября 2020
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Александр Калинин, ПМЭФ (2019) | Фото: yanao.ru

Власти Ямала договорились о взаимодействии при строительстве моста через Пур

Правительство Ямала подписало с Газпромбанком и "Региональной инфраструктурной компанией" соглашение о взаимодействии при строительстве моста через реку Пур. В документе определено взаимодействие сторон при предоставлении займа на строительство автодороги Коротчаево – Красноселькуп. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Проект строительства автодороги Коротчаево – Красноселькуп, который включает в себя мост через реку Пур, обойдется в 9,6 млрд руб., большую часть из которых предоставит Газпромбанк.

Мост через реку Пур соединит восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение. В настоящее время на реке действует платная понтонная переправа. Дважды в год, в период ледохода и ледостава, движение по ней прерывается на несколько недель.

Появление моста через реку Пур позволит жителям восточных районов Ямала забыть о проблемах с транспортной доступностью, заверил заместитель губернатора автономного округа Александр Калинин.

"Кроме того, капитальная переправа через реку критически важна для дальнейшего освоения Арктики. Северо-восток Ямала в ближайшие десятилетия ждет серьезное экономическое развитие – будут осваиваться новые месторождения. Поэтому нужно создать надежную транспортную связь – без перерывов в межсезонье", - отметил вице-губернатор.

Александр Калинин, ПМЭФ(2019)|Фото: yanao.ru

Александр Калинин подчеркнул, что механизмы концессии при реализации таких проектов позволяют быстро и качественно решать поставленные задачи.

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 г. Длина капитальной переправы составит 1 тыс. 23 метра. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 км в час. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 г. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока.

мост через реку Пур(2019)|Фото: yanao.ru

Отметим, что проезд по мосту будет бесплатным для населения. В этом ямальцев заверил губернатор Дмитрий Артюхов.

"По нашему убеждению, тяжелая техника, которая обычно разбивает дороги, вполне может вернуть часть стоимости моста. Это нормально, так много где делается. Мы зафиксируем, что легковой транспорт будет ездить по мосту бесплатно", - сказал глава региона.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Проезд по таким дорогам будет бесплатным для легковых автомобилей, экстренных и почтовых служб, а с грузоперевозчиков будет взиматься плата.

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Власти Ямала договорились о взаимодействии при строительстве моста через Пур

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Теги: мост через реку пур, янао, ямал, инфраструктурный проект, пмэф



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