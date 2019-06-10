В Южной Осетии произошла перестрелка между кандидатами в депутаты парламента
В Цхинвале произошла перестрелка, один человек пострадал, он доставлен в больницу.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Южной Осетии.
По словам очевидцев, перестрелка произошла между кандидатами в депутаты парламента республики.
Выборы прошли 9 июня, в них приняли участие партии "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Единство", "Народная партия", "Фыдыбæстæ", "Коммунистическая партия".
На территории Посольства республики в Москве был открыт избирательный участок.