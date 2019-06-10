07 Октября 2020
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

На МАКС-2019 покажут концепт сверхзвукового пассажирского самолета

На выставке МАКС-2019 покажут концепт сверхзвукового пассажирского самолета и сопутствующие технологии.

Сотрудники ЦАГИ также представят некоторые технологические новации, появившиеся в результате реализации программы сверхзвукового лайнера.

Проводимые в России исследования в области сверхзвуковых лайнеров приковывают к себе внимание многих представителей международного научного сообщества, отмечает "Политэксперт".

Ранее сообщалось, что делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Также посетители салона увидят легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5.

На МАКС в этом году приедут 70 иностранных компаний из 18 стран. В целом свое участие в авиасалоне уже подтвердили более 320 компаний.

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На МАКС-2019 покажут концепт сверхзвукового пассажирского самолета

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Теги: МАКС-2019, концепт сверхзвукового пассажирского самолета



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