Противостояние "храм – сквер" в Екатеринбурге: возбуждено второе уголовное дело

В Екатеринбурге после противостояния в сквере у театра Драмы возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – по статье "Массовые беспорядки", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее участник "скверных протестов" Станислав Мельниченко стал подозреваемым по делу об оскорблении власти. По версии следствия, 14 мая он "в неприличной форме высказывал нецензурные выражения", а также "совершал оскорбляющие жесты" в адрес сотрудника полиции. Ранее активист уже подвергался "административке".

Теперь протест вылился во второе дело, на этот раз – за организацию массовых беспорядков, сообщает "КП". Пока оно без фигурантов, возбуждено по факту. В пресс-службах ГУ МВД и СКР по Свердловской области Накануне.RU заявили, что не комментируют ситуацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 июня Ленинский районный суд рассмотрел дело одной из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анны Балтиной. Ей вменялись организация и участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины. Активистке назначен штраф в размере 20 тыс. руб.