07 Октября 2020
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Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

Северный морской путь станет круглогодичным

При активном участии Ямало-Ненецкого автономного округа грузопоток по Северному морскому пути (СМП) увеличится до 80 млн тонн к 2024 г., а ко второй половине 20-х годов транспортный "коридор" станет круглогодичным. Такая информация прозвучала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Заместитель губернатора Ямала Александр Калинин принял участие в учредительном заседании Общественного совета Северного морского пути, состоявшегося в кают-компании строящегося атомного ледокола "Арктика" на Балтийском заводе в рамках ПМЭФ.

Участники заседания напомнили о задаче по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г., в решении которой значительную роль играет Ямал. В округе уже действует и будет создаваться инфраструктура для наращивания грузопотока: это морской порт Сабетта, а также проекты Северный широтный ход и Северный широтный ход-2.

После 2024 г. Северный морской путь должен стать круглогодичным. По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, во второй половине 20-ых годов для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура.

Следующее заседание оргкомитета общественного совета пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2019 г. Напомним, общественный совет СМП - площадка для открытого экспертного обсуждения и выработки лучших решений по развитию СМП с учетом международных практик.

Северный морской путь(2017)|Фото: minvr.ru

Создание Северного широтного хода позволит решить поставленную президентом задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г. СШХ даст новый импульс для развития ЯНАО, позволит наращивать темпы разработки месторождений и упростит доставку грузов из Западной Сибири.

Строительство СШХ запланировано на 2018-2022 гг., ввод в эксплуатацию – на 2023 г. Объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяженность доставки грузов, через порт Сабетта.

Кроме того, правительство Ямала уверенно продвигается в подготовке к реализации проекта Северного широтного хода – 2. Власти Ямала уже подготовили проектно-сметную документацию на проект СШХ-2, теперь предстоит разработать проект развития порта Сабетта, предполагающий появление транспортной инфраструктуры, рассказал глава региона Дмитрий Артюхов на международном форуме "Арктика – территория диалога".

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Северный морской путь станет круглогодичным

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Теги: северный морской путь, грузопоток, смп, северный широтный ход, сшх, янао, ямал, пмэф



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