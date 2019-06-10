Ученые из Тюмени и Санкт-Петербурга будут сотрудничать в рамках Научно-образовательного центра

Тюменская область будет сотрудничать с учеными из Санкт-Петербурга в рамках создания межрегионального научно-образовательного центра. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по ПМЭФ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор СПбПУ Андрей Рудской и ректор ТюмГУ Валерий Фальков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Участие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в создании НОЦ ректор Андрей Рудской назвал "высокой честью". Он добавил, что университет готов делиться с тюменскими научными центрами, вузами и промышленными предприятиями компетенциями в сфере информационных технологий.

ТюмГУ и СПбПУ планируют совместно создавать новые образовательные программы, направленные на подготовку специалистов, которые переведут экономику на цифровую платформу. Андрей Рудской подчеркнул, что выполнение научных работ вместе с другими российскими регионами - архиважная задача вуза, и отметил, что считает Тюменскую область одним из самых перспективных регионов страны, в том числе с точки зрения развития нефтегазовой промышленности.

"Сегодня задача заключается не в ускорении добычи полезных ископаемых, а в создании технологий их глубокой переработки для получения продуктов, которые пользовались бы спросом на внутреннем и внешнем рынках", – заявил он.

Ректор ТюмГу напомнил, что основная идея НОЦ заключается в объединении лучших вузов предприятий и научных центров на его базе. Он подчеркнул, что СПбПУ входит в число лидеров в промышленном применении технологии "цифровых двойников", которая существенно повышает эффективность производственных процессов, позволяя экономить время, ресурсы и материалы. Для тюменских машиностроительных предприятий это имеет большое значение.

"Принципиально важно, что мы создаем НОЦ общими усилиями Тюменской области, Югры и Ямала. Научно-образовательный центр – это не только наука и вузы, без надежного индустриального партнера он эффективно работать не сможет", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщалось ранее, НОЦ "тюменской матрешки" сконцентрируется на темах, учитывающих специфику регионов. В основе деятельности НОЦ должны лежать четыре важных направления - освоение Арктики, нефтегазовая отрасль и нефтехимия, биологические, аграрные и медицинские технологии, а также социально-гуманитарные исследования.

К числу конкретных проектов, которые будут реализованы на базе научного центра относят создание "умных" удобрений, разработку и внедрение технологий цифрового земледелия на базе искусственного интеллекта, создание рецептур нового поколения продуктов питания с использованием получаемых из тюменского сырья природных биоактивных веществ, а также ускорение генерации нефти в нефтематеринских породах и многое другое.

Ранее соглашение с ведущими вузами страны по созданию НОЦ заключил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.