На Южном Урале трое детей получили ожоги из-за опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом

В Еманжелинске трое детей получили ожоги в результате опрокидывания фритюрницы с кипящим маслом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 9 мая на ярмарке в сквере города. В торговой палатке опрокинулась фритюрница с кипящим маслом, которое попало на ноги троих детей в возрасте от 6-ти до 17-ти лет.

Детей госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

"В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.