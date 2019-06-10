07 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске две УК установили двойной тариф на вывоз ТКО

В Нефтеюганске две компании брали с людей больше, чем положено, за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Перерасчёт, который сделали после вмешательства прокуратуры, составил 1,8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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Управляющие компании "Эталон" и "ЮганскСевер", несмотря на новшества в законах, не исключили из тарифа на содержание общего имущества собственников многоквартирных домов услугу по вывозу ТКО. Из-за этого местные жители дважды оплачивали одну процедуру - на основании договора с регоператором управляющие компании также собирали плату.

Прокуратура потребовала от руководителей УК устранить нарушения закона. Пострадавшим сделали перерасчёт за январь-февраль на сумму 1,8 млн руб.

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В Нефтеюганске две УК установили двойной тариф на вывоз ТКО

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Теги: вывоз мусора, прокуратура, тариф



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