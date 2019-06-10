07 Октября 2020
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XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС (2019) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Славнефть-Мегионнефтегаз" поддержал XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС

В Ханты-Мансийске открылся XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС. Масштабное деловое мероприятие проводится правительством Югры при поддержке ряда федеральных министерств и ведомств. "Славнефть-Мегионнефтегаз" выступил генеральным партнером форума, сообщили Накануне.RU на предприятии.

Форум является одним из важнейших событий в отрасли информационных технологий. В этом году он собрал около 4 тыс. участников из более чем 50 стран. На повестке дня – вопросы цифровой трансформации в различных сферах деятельности, в том числе в нефтегазовом секторе. В частности, рассматривается положительный опыт предприятий югорского ТЭК по переходу на цифровые модели управления.

"Современные технологии играют все большую роль в обеспечении эффективной нефтедобычи и рационального недропользования. "Мегионнефтегаз" уверенно идет по пути цифровизации, активно внедряя разработки как лидеров IT-отрасли, так и собственные. Это позволяет сокращать издержки и повышать уровень производственной безопасности, открывает новые перспективы технологического развития", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС(2019)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники успешно реализуют ряд программ по цифровизации и автоматизации. Один из наиболее масштабных проектов – создание в 2018 году центра управления добычей (ЦУД), который представляет собой "единое окно" по определению и реализации задач нефтедобычи. На предприятии используются технологии машинного обучения для оптимизации издержек, тестируются технологии виртуальной и дополненной реальности для обучения работников и ряд других.

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"Славнефть-Мегионнефтегаз" поддержал XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, XI Международный IT-форум, страны БРИКС и ШОС



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