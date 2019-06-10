07 Октября 2020
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сугробы, черный снег, грязь (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде из-за "экологической катастрофы"

Жители Киселевска в Кемеровской области обратились за помощью к премьер министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу.

Горожане записали видеообращение, в котором просят предоставить им статус беженцев и убежище из-за плохой экологической ситуации в городе.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, - говорится в видеообращении жителей Киселевска. - Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли".

По их словам, Канаду они выбрали потому что она "похожа на Сибирь". "Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса", - отмечают местные жители.

В марте жители городов Киселевска и Прокопьевска в социальных сетях делились фотографиями черного снега. По факту загрязнения атмосферного воздуха полиция возбудила два уголовных дела по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы".

Позже суд приостановил работу горно-обогатительной фабрики "Прокопьевская".

Между тем, на днях в Киселевске замглавы города по ЖКХ Сергей Шишкин был вынужден отведать воды из-под крана.

Возмущенные качеством питьевой воды жители поседка Карагайлинского принесли чиновнику воду, в которой плавало нечто, похожее на червя. Ранее граждане стали жаловаться на качество воды. На появившихся в сети видеокадрах видно, как Шишкин демонстративно выпивает воду "с червем".

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Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде из-за "экологической катастрофы"

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Теги: киселевск, канада, убежище



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Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2019 07:50 Мск Жителей кузбасского Киселевска начали переселять в экологически чистый район
Ранее 16.06.2019 06:03 Мск Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, переселят. Но не в Канаду, конечно

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